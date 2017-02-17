«Фиорентина» продолжит банкет в Милане

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17 февраля, пятница.

22.45. ЮВЕНТУС — ПАЛЕРМО.

Для «Юве», если обойдется без сенсаций, этот матч станет приятной разминкой перед битвой в Лиге чемпионов с «Порту». Массимилиано Аллегри не может рассчитывать на дисквалифицированного Манджукича, но и без хорвата у туринцев есть, кому забивать. Скорее всего, не будут готовы к матчу Барцальи и Бонуччи. Впрочем, ни о какой проверке резерва речи быть не может, нет уж велик отрыв «Старой синьоры» от конкурентов.

Прогноз «СЭ» — 3:0. Winline: П1 — 1,18 Н — 7,42 П2 — 18,0.

18 февраля, суббота.

20.00. АТАЛАНТА — КРОТОНЕ.

«Аталанта» продолжает мечтать о еврокубках, «Кротоне» — о спасении от вылета. Отставание «акул» от идущего на заветном 17-м месте «Эмполи» — 8 очков. И едва ли оно сократится в эти выходные, потому как «Аталанта» дома просто прекрасна.

Прогноз «СЭ» — 3:0. Winline: П1 — 1,28 Н — 5,71 П2 — 12,0.

22.45. ЭМПОЛИ — ЛАЦИО.

«Лацио» безоговорочный фаворит. Команды во многом схожи по стилю игры, главный постулат и для римлян, и для тосканцев — не пропустить. Но класс игроков «Лацио» намного выше, и в последнее время они его стабильно демонстрируют. «Эмполи» в свою очередь уверенно держится выше зоны вылета, и задачи кровь из носу раздобыть очки в матче с одним из лидеров перед командой не стоит.

Прогноз «СЭ» — 0:1. Winline: П1 — 5,40 Н — 3,83 П2 — 1,68.

19 февраля, воскресенье.

14.30. БОЛОНЬЯ — ИНТЕР.

«Болонья» — главный неудачник последних туров. Сначала было домашнее поражение от «Наполи» 1:7, затем поражение 0:1 от «Милана», в составе которого было на два игрока меньше (тоже в родных стенах). Шансов отобрать очки у «Интера» — минимум. Даже с учетом дисквалификации Икарди и Кондогбиа и проблем с кондициями у Брозовича и Банеги.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Winline: П1 — 4,87 Н — 3,61 П2 — 1,76.

17.00. ПЕСКАРА — ДЖЕНОА.

Руководство «Пескары» долго терпело, но всему есть предел. Команда в таком печальном положении, что без перемен никак. Массимо Оддо уволен с поста главного тренера и принес извинения городу и болельщикам за то, что не сумел сохранить «дельфинам» прописку в серии А (шансы спастись, конечно, еще есть, но разве что теоретические). Приводить дела в порядок призван легендарный Зденек Земан, уже работавший в «Пескаре» пять лет назад. Матч с «Дженоа» — неплохой вариант для дебюта: дела у «грифонов» совсем плохи, побед не было с середины декабря.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Winline: П1 — 3,31 Н — 3,49 П2 — 2,17.

17.00. САМПДОРИЯ — КАЛЬЯРИ.

«Сампдория» в предвкушении четвертой победы подряд. Команда набрала отличный ход, обыграла «Рому», «Милан», переломила ход встречи с «Болоньей». Кстати, в случае успеха генуэзцы официально сохранят прописку в серии А. Вылет им особенно не грозил, но совсем недавно кризис достиг такой точки, что разговоры такие нет-нет, да звучали.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Winline: П1 — 1,70 Н — 3,94 П2 — 4,79.

17.00. УДИНЕЗЕ — САССУОЛО.

Матч непредсказуемых и нестабильных соперников, в котором не стоит ждать обилия голов и ярких комбинаций. «Сассуоло» отошел от осеннего кошмара, вызванного выступлением в Лиге Европы, освежил состав и стал регулярно набирать очки. «Удинезе» не блещет, но крепко стоит на ногах. Логично предположить, что дело кончится ничьей. Причем нулевой.

Прогноз «СЭ» — 0:0. Winline: П1 — 2,14 Н — 3,32 П2 — 3,56.

17.00. КЬЕВО — НАПОЛИ.

«Наполи» потратил силы и эмоции в Мадриде, при этом нельзя сказать, что матч на «Сантьяго Бернабеу» стал для неаполитанцев разочарованием, способным загнать их в психологическую яму. Наоборот, шансы на выход в ¼ финала Лиги чемпионов сохраняются, и cейчас соперники вроде «Кьево» рискуют стать жертвой сверхмотивированной команды Маурицио Сарри, которая сделает все, лишь бы не потерять тонус до ответной игры с «Реалом». В чемпионате Италии беспроигрышная серия «Наполи» насчитывает уже 13 матчей.

Прогноз «СЭ» — 1:3. Winline: П1 — 6,82 Н — 4,39 П2 — 1,48.

20.00. РОМА — ТОРИНО.

У «Ромы» беда: очередное несчастье случилось с коленом у Алессандро Флоренци. Полузащитник был близок к восстановлению от травмы крестообразных связок колена, но на тренировке молодежного состава получил такое же повреждение и теперь снова будет вне игры как минимум полгода. Впрочем, с «Торино» Флоренци в любом случае не сыграл бы. Да и не такая уж это проблема для «Ромы», набравшей крейсерский ход. Гостевой разгром «Вильярреала» в Лиге Европы только добавил «волкам» мощи, и шансы нестабильных «быков» на «Стадио Олимпико» объективно малы.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Winline: П1 — 1,46 Н — 4,72 П2 — 6,46.

22.45. МИЛАН — ФИОРЕНТИНА.

«Фиорентина» победила на заполненном стадионе в Менхенгладбахе благодаря потрясающему голу Бернардески со штрафного и горит желанием продолжить гостевую феерию. С учетом удручающей игры «Милана» в последнее время, шансы «фиалок» на успех весьма высоки. Кажется, красно-черные рискуют в очередной раз пролететь мимо еврокубков….

Прогноз «СЭ» — 1:2. Winline: П1 — 2,20 Н — 3,44 П2 — 3,27.