Терри не принимал участия в матче 25-го тура АПЛ с «Бёрнли» (1:1) неделю назад, но готов сыграть в предстоящей встрече.



Конте также рассказал, что защитникам Маркосу Алонсо и Давиду Луису будет предоставлен отдых и футболисты пропустят матч.

Матч «Вулверхэмптон» — «Челси» состоится в субботу, 18 февраля. Начало матча — в 20:30 мск.