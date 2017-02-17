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17 февраля 2017, 18:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вулверхэмптон» — «Челси»: Терри готов сыграть, Алонсо и Луис матч пропустят

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что защитник Джон Терри может принять участие в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном».

Терри не принимал участия в матче 25-го тура АПЛ с «Бёрнли» (1:1) неделю назад, но готов сыграть в предстоящей встрече.

Конте также рассказал, что защитникам Маркосу Алонсо и Давиду Луису будет предоставлен отдых и футболисты пропустят матч.
Матч «Вулверхэмптон» — «Челси» состоится в субботу, 18 февраля. Начало матча — в 20:30 мск.

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