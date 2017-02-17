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17 февраля 2017, 18:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Чили пройдёт марш против выступлений Алексиса Санчеса за «Арсенал»

Более 5000 чилийских фанатов собираются посетить марш в поддержку ухода нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса из лондонского «Арсенала».

Мероприятие пройдёт 1 марта в Сантьяго, сообщает Sky Sports.

Организаторы мероприятия создали страницу в «Фейсбуке», где объясняют основную идею марша: «Чилийцы устали наблюдать за тем, как наша звезда сражается в одиночку. Мы не хотим видеть его в Мадриде или в Барселоне. В действительности нам вообще безразлично, где он будет играть. Главное, чтобы он сражался в составе команды, в которой ему бы помогали 10 остальных футболистов».

Санчес забил единственный мяч «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», закончившийся поражением лондонской команды в Мюнхене со счётом 1:5. Чилийский нападающий забил уже 20 голов в этом сезоне и является лучшим бомбардиром команды.

«Арсенал» проиграл три матча из своих последних четырёх, а относительного будущего Санчеса стали появляться различные слухи. Контракт чилийца будет действовать ещё в течение 18 месяцев, и пока Санчес не принял предложения руководства «канониров» о продлении соглашения.

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