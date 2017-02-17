«Астана» разошлась миром с чемпионом Словении
«Астана» на УТС в Турции в товарищеском матче встретилась с действующим чемпионом Словении «Олимпией», пишет Sports.kz.
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Стартовый состав «Астаны»: Эрич, Логвиненко, Аничич, Постников, Шитов, Жалмукан, Бейсебеков, Маевский, Муртазаев, Мужиков (Твумаси), Кабананга (Лулаку).
В первом тайме забитых голов не было, а во втором отметился Жуниор Кабананга, затем соперник счет сравнял. Ничья — 1:1.
21 февраля астанчане сыграют с представителем российской
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