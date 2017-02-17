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17 февраля 2017, 18:08 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» разошлась миром с чемпионом Словении

«Астана» на УТС в Турции в товарищеском матче встретилась с действующим чемпионом Словении «Олимпией», пишет Sports.kz.

<span class=error>Астана</span> на <span class=error>УТС</span> в Турции в товарищеском матче встретилась с действующим чемпионом Словении <span class=error>Олимпией</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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Стартовый состав «Астаны»: Эрич, Логвиненко, Аничич, Постников, Шитов, Жалмукан, Бейсебеков, Маевский, Муртазаев, Мужиков (Твумаси), Кабананга (Лулаку).

В первом тайме забитых голов не было, а во втором отметился Жуниор Кабананга, затем соперник счет сравнял. Ничья — 1:1.

21 февраля астанчане сыграют с представителем российской Премьер-Лиги тульским «Арсеналом».

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