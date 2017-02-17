Бэйл в матче «Реала» с «Эспаньолом» выйдет на поле впервые за три месяца

«Бэйл уже с нами. Он будет в заявке, и мы планируем дать ему игровое время», — приводит слова Зидана AS.



Валлийский футболист получил травму голеностопа в конце ноября прошлого года и не выходил на поле почти три месяца. Накануне матча с «Наполи» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов Бэйл вернулся в общую группу «Реала», но в заявку на игру с неаполитанцами не попал.