Бэйл в матче «Реала» с «Эспаньолом» выйдет на поле впервые за три месяца
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что полузащитник Гарет Бэйл получит игровое время в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», который состоится 18 февраля.
«Бэйл уже с нами. Он будет в заявке, и мы планируем дать ему игровое время», — приводит слова Зидана AS.
Валлийский футболист получил травму голеностопа в конце ноября прошлого года и не выходил на поле почти три месяца. Накануне матча с «Наполи» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов Бэйл вернулся в общую группу «Реала», но в заявку на игру с неаполитанцами не попал.
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