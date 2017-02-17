Брат на брата. Как родные играют в футбол

Братья Погба

Вчера «Манчестер Юнайтед» играл в Лиге Европы с «Сент-Этьеном». Это, если честно, не самое грандиозное событие. Тем более для «красных дьяволов», которые привыкли играть в совсем другом турнире. «МЮ» рутинно выиграл 3:0, но было на «Олд Траффорд» совсем не рутинное событие.



Друг против друга играли братья Погба — миллионер Поль, о нем вы не можете знать. И его старший брат, не такой раскрученный и статусный Флорентин. 26-летний француз еще до матча рассказывал, что «сбылась его мечта». По этому поводу Флорентин даже выбрил на голове свой номер и номер брата. Поль не остался в стороне и уже после игры признался, что «это было волшебно — играть против брата в еврокубковом турнире».

Разумеется, известный фанат Инстаграма Поль не обошел стороной мультимедийную часть вопроса. Все семейство Погба отметилось на праздничном снимке — все красивые, счастливые и в характерных майках.

Братья Невиллы

Если Погба, при всей его финансовой крутости, пока нельзя назвать легендой «Манчестер Юнайтед», то Невиллов — вполне. Оба являются воспитанниками клуба, оба «родились в семье Алекса Фергюсона». Ведь то поколение называют «детьми Ферги». Гари провел в «Юнайтед» всю карьеру, блестящую карьеру. Фил же в 28 покинул «Олд Траффорд» и перебрался в «Эвертон». Там он отыграл славные 8 лет и, соответственно, много раз пересекался на поле с Гари.



Невиллы никогда не щадили друг друга, шли в жесткие стыки, хватали за майки, разве что волосы братские не трогали. Все, как и полагается в британском футболе. Впрочем, травм родному человеку не наносили, зато шутками регулярно обменивались. Например, в 2006 году Гари, после победы «МЮ» над «Эвертоном», сказал: «Мы бы никогда не выиграли, но, к счастью, у соперника есть один очень слабый защитник. Фамилия у него, если правильно помню, такая же, как у меня».

Братья Милито

Габриэля и Диего разделяет всего год — форварду нынче 37 лет, а защитнику 36. Но играли они с самого начала, с родной Аргентины, в разных командах. Диего штамповал голы за «Расинг», Габриэль стелился в подкатах за «Индепендьенте». В европейском футболе, правда, их пути пересеклись в «Сарагосе». Однако стычек «брат на брата» в их карьере хватало. Притом непосредственных дуэлей, благо позиции располагают.



Например, в 2010-м году в знаменитом ответном полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» оба были на поле. Диего не забил, Габриэль не позволил вообще никому забить, но довольным уехал домой именно Диего. Ведь в первом матче он как раз отличился, «Интер» Моуринью разбил «Барсу» 3:1, потому поражение 0:1 на «Камп Ноу» вполне устроило итальянцев.



В итоге, Диего Милито выиграл с «Интером» Лигу чемпионов, но и Габриэль не остался без заветного титула. У него их сразу два — а как иначе, если защитник выступал за «Барселону».

Братья Комбаровы

«В детстве нам было сложно переживать разлуку. Но в школе “Торпедо” я уже к этому привык. Впрочем, уверен: мы с Димой еще сыграем в одной команде!», — слова Кирилла Комбарова. Историю знаменитых братьях, пожалуй, можно не пересказывать в 100-й раз. Вы ведь и сами знаете, что Комбаровы вместе играли и за «Динамо», и за «Спартак». Но их братский союз не длился вечно.



Теперь Кирилл — футболист «Арсенала», тульского «Арсенала». А последние годы выступал за «Торпедо» и «Томь». Тогда как Дмитрий по-прежнему в «Спартаке», по-прежнему в основной обойме. В сентябре 2014-го «Торпедо» приехало на «Открытие Арену», уступило 1:3, а братья впервые в жизни сыграли друг против друга.



«Это была первая игра против Димы и, судя по всему, не последняя. Несколько непривычно было видеть его в другой футболке. Мы всю жизнь играли вместе и даже на двухсторонках», — говорил Кирилл после встречи.

Братья Боатенги

Уникальная история: родные братья выступают за разные сборные. Джером цементирует оборону не только «Баварии», но и сборной Германии. Тогда как карьера Кевина-Принса, несмотря на очевидный талант, сложилась не так удачно: Боатенг-старший нынче в «Лас-Пальмасе», а раньше гонял за сборную Ганы.



Кевин-Принс вызывался во все юношеские и молодежные сборные Германии, однако в итоге выбрал родину своего отца. Перед ЧМ-2010 Боатенг-старший умудрился, играя за «Портсмут», сломать лидера сборной Германии Михаэля Баллака. Жером не сразу простил брата, до турнира постоянно повторяя, что не разговаривает с Кевином-Принсом. Однако Боатенги — люди родные, потому многое друг другу прощают. После того самого матча Германия — Гана (1:0) на чемпионате мира у них отличные отношения.

Братья Айю

Ганские технари с детства вместе. Их обоих взяли в школу «Марселя», они оба доросли до основного состава. Старший брат Андре всегда считался посильнее Джордана, хотя и тот не обделен талантом. Если Джордан со временем стал важнейшим игроком «Марселя», то Андре скитался по арендам. Например, классно выступая за «Лорьян», в том числе забивая команде брата.



В 2015 году Семья Айю решилась на переезд в Англию. Вернее, Джордан отправился именно в эту страну, подписав контракт с «Астон Виллой». Андре тоже стал игроком АПЛ, но базировался в Уэльсе, то бишь в «Суонси». Сыновья Абеди Пеле не просто играли в одном чемпионате, не просто бились друг против друга в одном матче, они еще и… забили в том самом матче.



«Астон Вилла» в 10-м туре принимала «Суонси», Джордан открыл счет, но победили в итоге валлийцы. А победный гол на 87-й минуте забил именно Андре. После матча в многочисленных интервью старший брат повторял одно и то же: «Честно говоря, я не очень рад. Ведь теперь Джордан будет ругаться на меня минимум месяц».

Братья Бендеры

Ещё одна знаменитая пара близнецов, имена которых на слуху в Европе. Оба начинали карьеру в «Мюнхене-1860», где уже в раннем возрасте проявили себя с лучшей стороны, и в 20 лет покинули команду, уйдя на повышение. В отличие от многих других футбольных пар близнецов, Бендеры мало того что схожи между собой как две капли воды (других ещё хоть как-то можно различить), так ещё и играют на одной и той же позиции — опорного полузащитника.



Ещё одна отличительная черта этой парочки — среди них нет более или менее талантливого и успешного. Ларс и Свен в «Байере» и «Боруссии» являются игроками основы, без которых сложно представить построения этих команд в центре поля.

Братья Алтынтопы

Сыновья турецких мигрантов начинали карьеру в немецком клубе «Ваттеншайд 09» и быстро зарекомендовали себя как очень талантливые и перспективные футболисты. Успешнее сложилась карьера полузащитника Хамита — в его послужном списке выступления за такие именитые команды, как «Шальке», «Бавария», «Реал» и «Галатасарай». Нападающий Халил выступал за более скромные «Кайзерслаутерн», «Айнтрахт», «Трабзонспор», «Аугсбург» и тот же «Шальке», в котором пути братьев пересеклись на один сезон.



По словам Хамита, несмотря на то что большую часть жизни они провели в разных городах, с братом они общаются каждый день и поддерживают очень тесные отношения.