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17 февраля 2017, 17:29 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

«Карпаты» арендовали бразильского форварда

Нападающий Рожерио Алвес продолжит карьеру во львовских «Карпатах».

Нападающий <span class=error>Рожерио</span> <span class=error>Алвес</span> продолжит карьеру во львовских Карпатах Увеличить
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Клуб арендовал игрока до конца сезона, сообщает «Сегодня».

На игровой футболке у новичка будет значиться его прозвище — Шина.

Агентом бразильца является экс-игрок «Карпат» Роша Батиста. 20-летний Алвес выступал за молодежную команду клуба «Жувентус» (третья лига Бразилии).

Вторую половину сезона игрок провел в «Сан-Паулу Ваи-Ваи», выступавшем в турнире Таса Паулиста, организованном для команд, не принимающих участие в четырех дивизионах чемпионата штата.

Во время зимней паузы «Карпаты» продали своего главного нападающего Густаво Бланко Лещука в донецкий «Шахтер».

Напомним, вчера львовяне вернулись в Украину после второго сбора в Турции. К своему первому официальному поединку в году «львы» будут готовиться во Львове. В первом матче в году «Карпаты» сыграют в Одессе с «Черноморцем» 26 февраля.

Фото: ФК «Шахтер».

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