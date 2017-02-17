Роналду и Джоли снимутся в турецком сериале

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что в сериале, который получит название «Мост жизни», будет рассказываться история сирийской семьи беженцев, ищущей убежища в Турции. Планируется, что в сериале будет три сезона.

Роналду является одним из лучших футболистов мира. За свою карьеру 32-летний португалец четыре раза становился обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года «Золотой мяч», три раза выигрывал Лигу чемпионов, является лучшим бомбардиром в истории турнира. В 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы.

Джоли — американская актриса, режиссер, сценарист, обладательница множества премий, в том числе «Оскар», дебютировала в кино в 1982 году. Она известна гуманитарной деятельностью и активной гражданской позицией, является послом доброй воли ООН, а с 2012 года — специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.