Роналду и Джоли снимутся в турецком сериале
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду и американская актриса Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
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Отмечается, что в сериале, который получит название «Мост жизни», будет рассказываться история сирийской семьи беженцев, ищущей убежища в Турции. Планируется, что в сериале будет три сезона.
Роналду является одним из лучших футболистов мира. За свою карьеру 32-летний португалец четыре раза становился обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года «Золотой мяч», три раза выигрывал Лигу чемпионов, является лучшим бомбардиром в истории турнира. В 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы.
Джоли — американская актриса, режиссер, сценарист, обладательница множества премий, в том числе «Оскар», дебютировала в кино в 1982 году. Она известна гуманитарной деятельностью и активной гражданской позицией, является послом доброй воли ООН, а с 2012 года — специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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