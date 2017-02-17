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17 февраля 2017, 17:24 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Роналду и Джоли снимутся в турецком сериале

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду и американская актриса Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

<em>МОСКВА 17 февраля. /ТАСС/. </em>Нападающий испанского футбольного клуба Реал <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> и американская актриса <span class=error>Анджелина</span> <span class=error>Джоли</span> снимутся в турецком сериале. Об этом сообщает издание Daily Sabah. Увеличить
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Отмечается, что в сериале, который получит название «Мост жизни», будет рассказываться история сирийской семьи беженцев, ищущей убежища в Турции. Планируется, что в сериале будет три сезона.

Роналду является одним из лучших футболистов мира. За свою карьеру 32-летний португалец четыре раза становился обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года «Золотой мяч», три раза выигрывал Лигу чемпионов, является лучшим бомбардиром в истории турнира. В 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы.

Джоли — американская актриса, режиссер, сценарист, обладательница множества премий, в том числе «Оскар», дебютировала в кино в 1982 году. Она известна гуманитарной деятельностью и активной гражданской позицией, является послом доброй воли ООН, а с 2012 года — специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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