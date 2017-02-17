«Барселона» обжалует дисквалификацию Суареса в CAS
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Барселона» обжалует дисквалификацию уругвайского форварда Луиса Суареса в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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Суарес был дисквалифицирован на два матча за поведение после удаления в полуфинале Кубка Испании против мадридского «Атлетико» (1:1). Соответствующее решение принял судейский комитет Королевской испанской футбольной федерации. Уругваец получил дополнительное наказание в виде матча дисквалификации за «неподобающее поведение». В матче с «Атлетико» Суарес отказывался покидать поле после получения красной карточки.
В пятницу апелляционный комитет федерации отклонил апелляцию «Барселоны»,
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