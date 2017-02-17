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17 февраля 2017, 16:35 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Барселона» обжалует дисквалификацию Суареса в CAS

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Барселона» обжалует дисквалификацию уругвайского форварда Луиса Суареса в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

<em>МОСКВА 17 февраля. /ТАСС/. И</em><span class=error>спанский</span> футбольный клуб Барселона обжалует дисквалификацию уругвайского форварда <span class=error>Луиса</span> <span class=error>Суареса</span> в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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Суарес был дисквалифицирован на два матча за поведение после удаления в полуфинале Кубка Испании против мадридского «Атлетико» (1:1). Соответствующее решение принял судейский комитет Королевской испанской футбольной федерации. Уругваец получил дополнительное наказание в виде матча дисквалификации за «неподобающее поведение». В матче с «Атлетико» Суарес отказывался покидать поле после получения красной карточки.

В пятницу апелляционный комитет федерации отклонил апелляцию «Барселоны», из-за чего клуб принял решение подать иск в CAS.

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Новости Зарубежного футбола

«Барселона» оспорит дисквалификацию Суареса в CAS

«Барселона» намерена оспорить в Спортивном арбитражном суде в Лозанне удаление нападающего Луиса Суареса в ответном матче ½ финала Кубка Испании против «Атлетико» (1:1), сообщает официальный сайт клуба.
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