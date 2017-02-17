Анджелина Джоли и Криштиану Роналду хотят сниматься в турецком сериале

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По данным издания, съемки трейлера были организованы в провинции Газиантеп на юге страны. В сериале повествуется о судьбе сирийской семьи, которая оказалась в Турции в числе беженцев из-за военного конфликта в в своей стране. Как ожидается, будут отсняты по меньшей мере три сезона.

По словам директора картины Эюпа Дирлика, история содержит слоган «Или вы останетесь там и умрете, или вы приедете сюда и будете жить». Он отметил, что Роналду и Джоли — в числе больших звезд, которые хотели бы участвовать в проекте.

Турецкая актриса Перихан Саваш, которая играет одну из главных ролей в сериале, сообщила, что съемки сериала начнутся марте.

Как примерно 10 лет назад сообщали британские таблоиды, Роналду, в тот период защищавший цвета «Манчестер Юнайтед», признавался, что Джоли является для него идеалом женщины.