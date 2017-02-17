Анджелина Джоли и Криштиану Роналду хотят сниматься в турецком сериале
Голливудская актриса Анджелина Джоли и звезда мирового футбола Криштиану Роналду хотят участвовать в новом турецком сериале Bridge of Life («Мост жизни»), сообщает турецкая газета Daily Sabah.
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По данным издания, съемки трейлера были организованы в провинции Газиантеп на юге страны. В сериале повествуется о судьбе сирийской семьи, которая оказалась в Турции в числе беженцев
По словам директора картины Эюпа Дирлика, история содержит слоган «Или вы останетесь там и умрете, или вы приедете сюда и будете жить». Он отметил, что Роналду и Джоли — в числе больших звезд, которые хотели бы участвовать в проекте.
Турецкая актриса Перихан Саваш, которая играет одну из главных ролей в сериале, сообщила, что съемки сериала начнутся марте.
Как примерно 10 лет назад сообщали британские таблоиды, Роналду, в тот период защищавший цвета «Манчестер Юнайтед», признавался, что Джоли является для него идеалом женщины.
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