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17 февраля 2017, 16:22 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Анджелина Джоли и Криштиану Роналду хотят сниматься в турецком сериале

Голливудская актриса Анджелина Джоли и звезда мирового футбола Криштиану Роналду хотят участвовать в новом турецком сериале Bridge of Life («Мост жизни»), сообщает турецкая газета Daily Sabah.

Голливудская актриса <span class=error>Анджелина</span> <span class=error>Джоли</span> и звезда мирового футбола <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> хотят участвовать в новом турецком сериале Bridge of <span class=error>Life</span> (Мост жизни) сообщает турецкая газета Daily Sabah. Увеличить
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По данным издания, съемки трейлера были организованы в провинции Газиантеп на юге страны. В сериале повествуется о судьбе сирийской семьи, которая оказалась в Турции в числе беженцев из-за военного конфликта в в своей стране. Как ожидается, будут отсняты по меньшей мере три сезона.

По словам директора картины Эюпа Дирлика, история содержит слоган «Или вы останетесь там и умрете, или вы приедете сюда и будете жить». Он отметил, что Роналду и Джоли — в числе больших звезд, которые хотели бы участвовать в проекте.

Турецкая актриса Перихан Саваш, которая играет одну из главных ролей в сериале, сообщила, что съемки сериала начнутся марте.

Как примерно 10 лет назад сообщали британские таблоиды, Роналду, в тот период защищавший цвета «Манчестер Юнайтед», признавался, что Джоли является для него идеалом женщины.

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