Габриэл Жезус может пропустить 2−3 месяца из-за травмы
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус получил травму в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:0).
Форвард появился на поле с первых минут, однако на 15-й минуте был заменён в связи с полученным повреждением.
19-летний бразильский футболист получил перелом плюсневой кости и выбыл из строя примерно на два или три месяца.
В четырёх матчах текущего сезона английской
Не рекомендуем брать этого игрока в турнирах по дейли фэнтези в ближайшее время.
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