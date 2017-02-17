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17 февраля 2017, 15:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Габриэл Жезус может пропустить 2−3 месяца из-за травмы

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус получил травму в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:0).

Форвард появился на поле с первых минут, однако на 15-й минуте был заменён в связи с полученным повреждением.

19-летний бразильский футболист получил перелом плюсневой кости и выбыл из строя примерно на два или три месяца.

В четырёх матчах текущего сезона английской Премьер-лиги Жезус забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Не рекомендуем брать этого игрока в турнирах по дейли фэнтези в ближайшее время.

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