Габриэл Жезус может пропустить 2−3 месяца из-за травмы

Форвард появился на поле с первых минут, однако на 15-й минуте был заменён в связи с полученным повреждением.



19-летний бразильский футболист получил перелом плюсневой кости и выбыл из строя примерно на два или три месяца.



В четырёх матчах текущего сезона английской Премьер-лиги Жезус забил три гола и отдал одну результативную передачу.



Не рекомендуем брать этого игрока в турнирах по дейли фэнтези в ближайшее время.