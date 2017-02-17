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17 февраля 2017, 15:43 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Бэйл впервые за 3 месяца может выйти на поле

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, скорее всего, будет включен главным тренером Зинедином Зиданом в заявку на матч 23-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», сообщает Football Espana.

Таким образом, впервые за 3 месяца 27-летний валлиец может выйти на поле. Встреча состоится завтра и начнется в 18.15 по московскому врмени.

Напомним, футболист вернулся к полноценным тренировкам после травмы голеностопа.

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