Бэйл впервые за 3 месяца может выйти на поле
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, скорее всего, будет включен главным тренером Зинедином Зиданом в заявку на матч 23-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», сообщает Football Espana.
Таким образом, впервые за 3 месяца 27-летний валлиец может выйти на поле. Встреча состоится завтра и начнется в 18.15 по московскому врмени.
Напомним, футболист вернулся к полноценным тренировкам после травмы голеностопа.
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