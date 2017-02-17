Накануне швед в домашнем матче 1/16 финала с «Сент-Этьеном» (3:0) оформил 17-й хет-трик за карьеру.



«Каждый трофей для меня невероятен, куда бы я ни пришёл. Поэтому если я могу выиграть что-то здесь, я буду очень счастлив. Люди, которые знакомы со мной, знают, что я играю во многих клубах, и я стараюсь сделать всё возможное. Где бы я ни был, я выиграю, так что я — как Индиана Джонс.



Я чувствую себя хорошо. Я получил большую помощь от моих товарищей по команде. В игре с “Сент-Этьеном” нам было важно получить хороший результат. Мы выиграли со счетом 3:0, я забил три мяча и рад этому», — цитирует форварда The Guardian.