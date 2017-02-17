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17 февраля 2017, 14:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ибрагимович: Где бы я ни был, я выиграю, так что я — как Индиана Джонс

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнил себя с вымышленным персонажем Индианой Джонсом, героем серии приключенческих фильмов, многочисленных книг, комиксов и компьютерных игр.

Накануне швед в домашнем матче 1/16 финала с «Сент-Этьеном» (3:0) оформил 17-й хет-трик за карьеру.

«Каждый трофей для меня невероятен, куда бы я ни пришёл. Поэтому если я могу выиграть что-то здесь, я буду очень счастлив. Люди, которые знакомы со мной, знают, что я играю во многих клубах, и я стараюсь сделать всё возможное. Где бы я ни был, я выиграю, так что я — как Индиана Джонс.

Я чувствую себя хорошо. Я получил большую помощь от моих товарищей по команде. В игре с “Сент-Этьеном” нам было важно получить хороший результат. Мы выиграли со счетом 3:0, я забил три мяча и рад этому», — цитирует форварда The Guardian.

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