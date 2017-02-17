«Барселона» будет отыгрываться на «Леганесе»

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17 февраля, пятница

22.45. ГРАНАДА — БЕТИС.

«Бетис» начинает серию из трех андалусийских дерби подряд. После игры в Гранаде «огурцам» предстоят битвы дома с «Севильей» и в гостях с «Малагой». Между тем в выездных играх «Бетис» давно не добивался приемлемых результатов: четыре поражения подряд. В Гранаде бело-зеленым придется обходиться без трех ключевых футболистов в каждой линии — дисквалифицированы Пиччини и Себальос, травмирован Хоакин.

«Гранада» же в последнее время в целом прибавила (хотя поражение 0:4 в Эйбаре стоит особняком), и в шести последних домашних матчах красно-белые проиграли лишь один раз, причем смогли даже обыграть «Севилью». После такого «Бетис» точно не страшен.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,95 Н — 3,26 П2 — 2,53.

18 февраля, суббота

15.00. СПОРТИНГ — АТЛЕТИКО.

В первом круге «Атлетико» уничтожил хихонцев со счетом 5:0, но теперь «индейцы» не будут тратить лишних сил — уже во вторник их ждет игра Лиги чемпионов в Леверкузене. После долгого отсутствия вернулся в общую группу основной вратарь «матрасников» Облак, но травмированы два ключевых защитника — Годин и Хуанфран. Если «Атлетико» не выиграет этот матч, то может оказаться за пределами лигочемпионской зоны, так что столичным следует все же с большим вниманием отнестись к игре в Хихоне. Между тем «Спортинг» после зимних дозаявок неплохо усилился и в каждом туре забивает по два гола.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 6,61 Н — 4,07 П2 — 1,53.

18.15. РЕАЛ — ЭСПАНЬОЛ.

«Попугаи» традиционно являются легкой добычей для «Реала»: девять последних очных матчей закончились девятью победами мадридцев. Более того: в шести последних играх против «Эспаньола» «Реал» наколотил 24 гола. Даже усталость после матча Лиги чемпионов не должна помешать «сливочным» легко разделаться со второй командой Каталонии.

Тем более, что у Зинедина Зидана есть хорошие возможности для ротации состава: микротравма есть только у Серхио Рамоса, все остальные футболисты в строю. Бэйл наверняка уже готов к первому выходу на поле c ноября, Иско отдыхал в прошлой игре, Лукас Васкес и Мората получили в ней немного игрового времени. Наконец, Начо и Ковачич имеют хорошие шансы попасть в основу для передышки лидеров, чьи силы будут нужнее 18 февраля — в день перенесенного матча на «Месталье».

Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,18 Н — 7,42 П2 — 14,00.

20.30. ДЕПОРТИВО — АЛАВЕС.

«Депортиво» до сих пор не одержал ни одной победы с прошлого года. За серией из пяти ничьих последовали два поражения — 1:3 в Эйбаре и 1:2 в Бильбао. Встреча с еще одной баскским коллективом также не сулит «Депору» легкой жизни: «Алавес» входит в шестерку команд, набравших в чемпионате больше всех очков на чужих полях. Игра вторым номером — родная стихия для «оружейников».

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,00 Н — 3,32 П2 — 4,01.

22.45. СЕВИЛЬЯ — ЭЙБАР.

«Севилья» и «Эйбар» проводят прекрасный сезон и выступают лучше ожиданий, занимая соответственно третье и седьмое места. Обе команды лишились на этот тур по одному опорнику из-за перебора желтых карточек — Иборра и Дани Гарсия посмотрят за игрой со стороны. «Севилья» находится в ожидании двух следующих куда более статусных матчей — встречи с «Лестером» в Лиге чемпионов и севильского дерби. Между тем «Эйбар» в трех последних турах набрал 9 очков при 11 забитых мячах.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,53 Н — 4,42 П2 — 5,85.

19 февраля, воскресенье

14.00. РЕАЛ СОСЬЕДАД — ВИЛЬЯРРЕАЛ.

«Вильярреалу» третий тур подряд выпадает играть в воскресный полдень — нелюбимое испанскими болельщиками время. Однако сейчас это точно не главная проблема «подводников». Шокирующее домашнее поражение от «Ромы» 0:4 в четверг усилило поток критики в адрес Франка Эскриба. «Вильярреал» давно не радует игрой, но возможности для прогресса есть — впервые за весь сезон у «подводников» пуст список травмированных футболистов.

Восстановились от серьезных травм и Музаккьо, и Сольдадо. Однако усталость «Вильярреала» после игры Лиги Европы увеличивает шансы на победу «Реал Сосьедада», который уже давно идет верным путем к еврокубкам — шесть победах в последних восьми турах. В этом году сан-себастьянцы уже обыгрывали «подводников» в Кубке Короля — 3:1 на «Аноэте» и 1:1 в ответной игре в Вильярреале.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,93 Н — 3,36 П2 — 4,25.

18.15. ВАЛЕНСИЯ — АТЛЕТИК.

Эмоциональный запал «Валенсии» от назначения Воро иссяк: команда не забивает в течение уже 250 минут подряд. Но «Атлетику» валенсийцы наверняка забьют: даже кипрский АПОЭЛ сделал это дважды в прошедший четверг. В Лиге Европе баски отыграли тяжелый матч основным составом, так что на «Месталье» сил может и не хватить.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,30 Н -3,31 П2 — 3,19.

20.30. СЕЛЬТА — ОСАСУНА.

После домашнего поражения от «Шахтера» «Сельте» не остается ничего, кроме как срывать злость на «Осасуне». Галисийцы потерпели три поражения подряд в трех разных турнирах и теперь будут принимать обладателя двадцатой строчки турнирной таблицы, чья безвыигрышная серия достигла уже 14 туров. Октябрьская победа в Эйбаре остается для «Осасуны» до сих пор единственной в чемпионате.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,58 Н — 4,20 П2 — 5,58.

22.45. БАРСЕЛОНА — ЛЕГАНЕС.

Интересно будет понаблюдать за реакцией «Барселоны» на парижский позор. Бускетс посмотрит за ней с трибуны — Серхио в прошлом туре специально получил предупреждение, чтобы «обнулиться» перед следующей игрой против «Атлетико». Теперь же в одной желтой карточке от дисквалификации находится Пике. Поэтому, возможно, Жерар уступит место в основе французу Матье. «Барселона» сейчас в тяжелой ситуации: даже 50 голов в ворота «Леганеса» не восстановят репутацию, которая была разрушена в Париже.

Прогноз «СЭ» — 3:0. Коэффициенты Winline: П1 — 1,09 Н — 10,00 П2 — 27,00.

20 февраля, понедельник

22.45. МАЛАГА — ЛАС-ПАЛЬМАС.

В Малаге очень истосковались по победам — в 11 последних играх «анчоусы» смогли добиться лишь четырех ничьих при семи поражениях (включая два кубковых от «Кордовы»). У «Лас-Пальмаса» дела тоже не очень — поражения с одинаковым счетом 0:1 в двух последних турах последовали сразу после обновления атаки Халиловичем и Хесе. Оба новичка пока совсем не оправдывают авансов. Понедельничным вечером кто-то из этих соперников сделает шаг вперед. Или никто.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,97 Н — 3,38 П2 — 2,61.