«Бавария» победит в Берлине

17 февраля, пятница

22.30. АУГСБУРГ — БАЙЕР.

В прошлую субботу Руди Феллер, подойдя к прессе после игры с Франкфуртом, сперва спросил: «От “Скай” тут никого нет, верно?» и лишь получив утвердительный ответ начал интервью. На телеканал, запустивший перед матчем «утку» об увольнении Роджера Шмидта, боссы «Байера» так обиделись, что отказались общаться с его представителями, пока не получили на следующий день официальные извинения.

Что ж, в обиду себя клуб не дал — как руководство, так и команда. «3:0 с “Айнтрахтом” придали нам уверенности, ее и надо взять с собой в Аугсбург», сообщил на пресс-конференции Шмидт. Уверенность «Байеру» в этом сезоне то и дело беззастенчиво изменяет, но фюггеров леверкузенцы никогда не боялись — ни одного поражения за 11 встреч и 25 забитых в них голов. Кстати, о голах. Особый интерес представляет первый мяч этой игры — ведь он станет ровно 50000-м в истории бундеслиги.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.24 — Н 3.28 — П2 2.34.

18 февраля, суббота

17.30. АЙНТРАХТ — ИНГОЛЬШТАДТ.

Ох, и здорово сыграл неделю назад «Ингольштадт» с «Баварией», устроив мюнхенцам настоящее дерби, да только два гола в добавленное время все равно оставили команду «Ауди» ни с чем. Шестнадцатая строчка таблицы радости не прибавляет, и пусть отрыв от спасительных позиций не сильно велик, выезд во Франкфурт не выглядит особенно вдохновляющим — «орлы» к 21-му туру набрали почти столько же очков, сколько за весь прошлый сезон. И пусть даже сейчас они подустали (три из пяти их поражений в чемпионате пришлись на шесть последних туров), дома еще никому не проигрывали. Да и франкфуртский футбольный бог Алекс Майер на своих гостей имеет зуб — за четыре официальных встречи он еще ни разу им не забивал.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 2.13 — Н 3.14 — П2 3.96.

17.30. БОРУССИЯ Д — ВОЛЬФСБУРГ.

«Боруссии» же встреча с «Вольфсбургом» запомнится вне зависимости от результата. И отнюдь не с положительной стороны. Ведь перед этим туром команда лишилась одного из лучших игроков своих домашних матчей. Знаменитая Желтая Стена, всегда стоявшая на страже неповторимой атмосферы «Вестфаленштадиона», в этой встрече участия не примет из-за дисквалификации. Потеря действительно болезненная — примерно, как и счет 0:1, который «шмели» во вторник сконфуженно привезли из Лиссабона.

Вдобавок, с двенадцатым игроком «Боруссии» был бы очень рад увидеться Блащчиковски, приезжающий вместе с «волками», но, увы, придется довольствоваться старыми друзьями на поле. Один из которых, кстати, вполне может и огорчить — Марко Ройс в последних девяти встречах с «Вольфсбургом» забил девять голов. Впрочем, вступиться за Кубу и его стаю может Марио Гомес, на счету которого 5 голов за 7 матчей на «Вестфаленштадионе».

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.46 — Н 4.85 — П2 6.71.

17.30. ГЕРТА — БАВАРИЯ.

«Бавария» же в Лиге чемпионов сыграла значительно веселее, пусть даже в первом тайме от крупных неприятностей ее спас лишь Мануэль Нойер. Зато после перерыва мюнхенцы вновь вышли вперед в счете и, воспользовавшись замешательством «Арсенала», в очередной раз разобрали «пушкарей» на запчасти. 5:1, и в Берлин теперь можно ехать в отличном настроении, не сильно опасаясь «Олимпиаштадиона», на котором «Герта» потеряла лишь три очка и пропустила всего четыре мяча.

Впрочем, второй круг чемпионата берлинцы бегут уже ощутимо подзапыхавшись, так что помешать «Баварии» продлить победную серию с ними уже до 12 матчей вряд ли сумеют. Особенно с учетом того, что не могут забить мюнхенцам 474 минуты, а сами пропустили от них за это время добрый десяток голов.

Прогноз «СЭ» — 0:2. Прогноз WinLine — П1 8.57 — Н 4.64 — П2 1.41.

17.30. МАЙНЦ — ВЕРДЕР.

Шепоты с Севера последние дни сгущают тучи над головой Александра Нури — в прессе поговаривают, что матч в Майнце станет для рулевого бременцев решающим. Что ж, четыре поражения подряд и всего одно очко гандикапа от идущего пятнадцатым «Ингольштадта» — результат и правда угнетающий. Символично, что в отставку Нури могут отправить именно «карнавальщики» — ведь именно бой с ними на «Везерштадионе» стал дебютным матчем его тренерской карьеры в бундеслиге.

Ту встречу «Вердер», правда, проиграл со счетом 1:2. Причем несмотря на то, что вел в счете. Причем, пропустив второй гол в добавленное время. Причем, это поражение стало для бременцев единственным за 9 последних игр с «Майнцем». Удивительное невезение, впрочем, как и во всех последних матчах «музыкантов». Возможно, конечно, в этот раз Фортуна, наконец, удосужится им улыбнуться, но, к сожалению, следом за такими неудачными сериями часто следует уже и психологический провал.

Прогноз «СЭ» — 3:2. Прогноз WinLine — П1 1.99 — Н 3.61 — П2 3.84.

17.30. ХОФФЕНХАЙМ — ДАРМШТАДТ.

Оглушительная победа в прошлом туре над «Дортмундом» здорово подняла «лилиям» настроение, но в эйфорию не вогнала. «Это лишь маленький шаг», — хладнокровно сказал хамит Алтынтоп, и спорить с ним сложно, ведь от спасительной зоны стыковых матчей «Дармштадт» отделяют целых четыре очка. А в гостях «лилии», к слову, не набрали еще ни одного, да и вообще на «Рейн-Неккар-Арене» нынче побеждают лишь ее хозяева.

Правда, в прошлом туре «крестьяне» неожиданное потерпели второе поражение в сезоне — от «Вольфсбурга», да еще и упустив преимущество в счете. Похоже, пришла пора юному Нагельсманну сдавать первый экзамен на прочность. Самое важное для его команды сейчас, при начавшемся спаде, не начать нервничать и не повторить историю восьмилетней давности. Тогда «Хоффенхайм», едва ворвавшись в первую лигу, стал зимним чемпионом, но за второй круг одержал всего четыре победы и скатился в итоге аж на седьмое место.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.48 — Н 4.65 — П2 6.66.

20.30. ГАМБУРГ — ФРАЙБУРГ.

Несколько неожиданная пара оказалась вынесена на субботний вечер, но зато зрелищная — в среднем «динозавры» с брайсгау забивают друг другу 2,5 мяча за игру. Вдобавок, удивительно, но нынче банды Штрайха и Гисдоля не так уж и плохи, как может показаться на первый взгляд. «Фрайбург» проиграл лишь два матча из восьми последних, да и вообще идет в таблице лишь с трехочковым отставанием от зоны Лиги Европы.

А что совсем фантастично — если вести отсчет с декабря, одна лишь «Бавария» собрала в бундеслиге больше очков, чем «Гамбург». «Динозавры» под знаменами разыгравшегося Пападопулоса наверняка заходят продлить победную серию до трех матчей, да вот незадача — чаще всего эти коллективы между собой играют вничью (аж 12 мировых за 33 матча).

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.07 — Н 3.46 — П2 3.74.

19 февраля, воскресенье

17.30. БОРУССИЯ М — РБ ЛЕЙПЦИГ.

Ну, а «жеребцы» под предводительством Дитера Хеккинга в четверг впервые сбились с уверенного шага. Продолжить беспроигрышную поступь помешала приехавшая в гости «Фиорентина», очень по-итальянски уступившая Гладбаху во всем, кроме счета. Впрочем, «Боруссия» еще может попробовать спасти положение на выезде или же утешиться тем, что Лига Европы ей сейчас не больно-то и нужна — добраться бы до еврокубковой зоны в чемпионате.

Благодаря трем к ряду победам уже почти удалось нагнать «Байер», теперь впереди казалось бы грозный «РБ». Однако разгром «быков» «Гамбургом» в Лейпциге уже заставляет думать, что бодрый запал новичка ожидаемо подошел к концу. Хазенхюттлю, как и Нагельсманну, сейчас придется немного поработать психологом — привести мысли в порядок «быкам» нужно в самую первую очередь.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.61 — Н 3.23 — П2 2.81.

19.30. КЕЛЬН — ШАЛЬКЕ.

А вот гельзенкирхенцы на неделе погрелись на солнышке в Салониках и привезли домой со стадиона ПАОКа комфортный счет 3:0. Практически оформленный выход в 1/8 финала Лиги Европы, однако покамест и «кобальтовым» надо заняться делами в бундеслиге. На счету у «Шальке» лишь на очко меньше, чем у Гладбаха, но впереди непростой выезд на «Рейн Энерги Штадион».

«Козлы», несмотря на травму Риссе, здорово выбившую их из колеи, пока остаются одной из пяти команд, еще не уступавших никому в родных стенах. К тому же они выиграли четыре из пяти последних встреч с «Шальке», да и в целом побеждали гельзенкирхенцев 36 раз за 81 матч. Однако последнее время «кобальтовые» словно бы взялись за ум и выиграли на прошлых выходных у «Герты», впервые одолев соперника из верхней части таблицы. По всем признакам матч может выйти боевым.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.53 — Н 3.16 — П2 2.96.