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17 февраля 2017, 14:33 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Санчес отправился в Барселону на судебное заседание

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер объявил, что нападающий Алексис Санчес пропустит сегодняшнюю тренировку из-за судебного заседания, которое состоится в Барселоне.

Чилийский футболист был замечен сегодня в испанском аэропорту.

— У Санчеса сегодня судебное заседание в Барселоне, — цитирует BBC Венгера. — Он вернется к тренировкам завтра.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Санчес обвиняется в уклонении от упланы налогов, когда он был игроком «Барселоны». Тем не менее, нет информации, по этой ли причине футболист отправился в Испанию сегодня.

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