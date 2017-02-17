Санчес отправился в Барселону на судебное заседание
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер объявил, что нападающий Алексис Санчес пропустит сегодняшнюю тренировку
из-за судебного заседания, которое состоится в Барселоне.
Чилийский футболист был замечен сегодня в испанском аэропорту.
— У Санчеса сегодня судебное заседание в Барселоне, — цитирует BBC Венгера. — Он вернется к тренировкам завтра.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Санчес обвиняется в уклонении от упланы налогов, когда он был игроком «Барселоны». Тем не менее, нет информации, по этой ли причине футболист отправился в Испанию сегодня.
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