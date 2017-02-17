Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28809728/
17 февраля 2017, 13:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Арсен Венгер: «Арсенал» или другой клуб, но я буду тренировать в следующем сезоне

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что пока не знает, когда сможет раскрыть свои планы на будущее.

Тем не менее, французский специалист абсолютно уверен, что не готов завершать карьеру.

— В каком месяце я смогу раскрыть свои планы? Я не знаю, если бы сейчас сказал вам, что в марте или апреле, то только потому, что на самом деле не знаю, — цитирует BBC Венгера. — Насытился ли я тренерской работой? Однозначно, нет. Здесь или где-нибудь в другом месте я буду тренировать в следующем сезоне.

Я привык к спекуляциям на тему моей отставки, так как я здесь уже в течение 20 лет. Думаю, что важно в жизни делать то, что ты считаешь правильным, а остальное ерунда. Я публичный человек, поэтому мне приходится иметь дело со слухами. На данный момент, у «Арсенала» есть другие приоритеты, чем мое будущее. «Арсенал» — это не только Арсен Венгер.

Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Арсенал» ждет решение Венгера по новому контракту до лета

«Арсенал» ждет решение Венгера по новому контракту до лета

Решение о будущем главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера будет принято в конце сезона, сообщает ВВС. Несмотря на поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (1:5), руководство клуба ждет, что француз согласится поставить подпись под новым контрактом.
Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Аленичев назвал главный трансфер в российском футболе

Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций

Александр Тихонов "взрывает" интернет