Арсен Венгер: «Арсенал» или другой клуб, но я буду тренировать в следующем сезоне

Тем не менее, французский специалист абсолютно уверен, что не готов завершать карьеру.

— В каком месяце я смогу раскрыть свои планы? Я не знаю, если бы сейчас сказал вам, что в марте или апреле, то только потому, что на самом деле не знаю, — цитирует BBC Венгера. — Насытился ли я тренерской работой? Однозначно, нет. Здесь или где-нибудь в другом месте я буду тренировать в следующем сезоне.

Я привык к спекуляциям на тему моей отставки, так как я здесь уже в течение 20 лет. Думаю, что важно в жизни делать то, что ты считаешь правильным, а остальное ерунда. Я публичный человек, поэтому мне приходится иметь дело со слухами. На данный момент, у «Арсенала» есть другие приоритеты, чем мое будущее. «Арсенал» — это не только Арсен Венгер.