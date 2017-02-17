Хазенхюттль назвал нападающего «РБ Лейпциг» Вернера лучшим в Бундеслиге

Хазенхюттль в ответ на соответствующий вопрос назвал футболиста своей команды Тимо Вернера.



«Я нахожу игровые качества Вернера экстраординарными. Он из тех игроков, которые знают, где окажется мяч. Кроме того, он умеет отлично использовать свободные зоны. Сборная Германии? Вернер уже часто упоминается. Преимущество форварда в том, что он часто забивает. Тогда игрок попадает в поле зрения других», — цитирует Хазенхюттля Bild.



По итогам 20 туров Бундеслиги Вернер принял участие в 19 матчах, став автором 11 голов и 2 голевых передач.