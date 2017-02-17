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17 февраля 2017, 12:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клаттенбург: Хочу, чтобы плоды работы в Саудовской Аравии сохранились надолго

Английский арбитр Марк Клаттенбург, который занял должность главы судейского комитета Саудовской Аравии, поделился ожиданиями от новой работы.

«У нас в Англии есть много профессиональных арбитров. Это является положительным фактором. Переезд в Саудовскую Аравию — это важный шаг вперёд. На новой должности я бы хотел успешно работать с местной судейской командой и президентом, причём так, чтобы плоды моей работы сохранились на много лет», — цитирует Клаттенбурга Sky Sports.

В 2016 году Клаттенбург работал на трёх финалах — Кубка Англии, Лиги чемпионов и чемпионата Европы.
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