Футболист «Окжетпеса» перешел в сербский клуб

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Трудовое соглашение рассчитано на три месяца — до окончания сербского сезона 2016/2017 годов. Напоминаем, что этой зимой хавбек уже подписывал контракт с таджикским «Истиклолом», но вскоре разорвал его.



В КПЛ-2016 28-летний Ристо Ристович провел за кокшетаускую команду 25 матчей и забил в них 3 мяча.