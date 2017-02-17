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17 февраля 2017, 12:12 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Футболист «Окжетпеса» перешел в сербский клуб

Как стало известно Sports.kz, сербский полузащитник Ристо Ристович, выступавший во второй половине казахстанского сезона 2016 года за «Окжетпес», подписал контракт с клубом со своей родины «Земун».

Как стало известно Sports.kz сербский полузащитник <span class=error>Ристо</span> <span class=error>Ристович</span> выступавший во второй половине казахстанского сезона 2016 года за Окжетпес подписал контракт с клубом со своей родины <span class=error>Земун</span>. Увеличить
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Трудовое соглашение рассчитано на три месяца — до окончания сербского сезона 2016/2017 годов. Напоминаем, что этой зимой хавбек уже подписывал контракт с таджикским «Истиклолом», но вскоре разорвал его.

В КПЛ-2016 28-летний Ристо Ристович провел за кокшетаускую команду 25 матчей и забил в них 3 мяча.

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