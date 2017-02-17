Футболист «Окжетпеса» перешел в сербский клуб
Как стало известно Sports.kz, сербский полузащитник Ристо Ристович, выступавший во второй половине казахстанского сезона 2016 года за «Окжетпес», подписал контракт с клубом со своей родины «Земун».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Трудовое соглашение рассчитано на три месяца — до окончания сербского сезона 2016/2017 годов. Напоминаем, что этой зимой хавбек уже подписывал контракт с таджикским «Истиклолом», но вскоре разорвал его.
В КПЛ-2016 28-летний Ристо Ристович провел за кокшетаускую команду 25 матчей и забил в них 3 мяча.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter