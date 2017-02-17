Шовковский может возглавить украинский клуб
Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский и сборной Украины может в ближайшее время стать главным тренером.
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У голкипера есть тренерская лицензии категории А, которая позволяет тренировать клубы второй и первой лиг.
Как сообщает украинское издание «20 минут», команда «Нива-В» уже получила предварительное соглашение от Шовковского и переговоры находятся в завершающей стадии.
Отметим, что после первой половины сезона винницкий клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.
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