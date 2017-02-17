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17 февраля 2017, 11:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Шовковский может возглавить украинский клуб

Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский и сборной Украины может в ближайшее время стать главным тренером.

Бывший вратарь киевского Динамо Александр <span class=error>Шовковский</span> и сборной Украины может в ближайшее время стать главным тренером. Увеличить
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У голкипера есть тренерская лицензии категории А, которая позволяет тренировать клубы второй и первой лиг.

Как сообщает украинское издание «20 минут», команда «Нива-В» уже получила предварительное соглашение от Шовковского и переговоры находятся в завершающей стадии.

Отметим, что после первой половины сезона винницкий клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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