Шовковский может возглавить украинский клуб

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У голкипера есть тренерская лицензии категории А, которая позволяет тренировать клубы второй и первой лиг.



Как сообщает украинское издание «20 минут», команда «Нива-В» уже получила предварительное соглашение от Шовковского и переговоры находятся в завершающей стадии.



Отметим, что после первой половины сезона винницкий клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.