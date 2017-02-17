Трансферы. Джолчиев променяет «Актобе» на «Ордабасы»?
Экс-футболист «Астаны» Бауыржан Джолчиев рискует разгневать болельщиков «Актобе», если в ближайшее время решится подписать контракт с «Ордабасы», передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Как известно, полузащитник прошлый сезон пропустил
Тем не менее игрок еще летом мог оказаться в одном из казахстанских клубов, но опять же его не устроило ни одно предложение. Видимо, надеялся, что другие предложат значительно больше.
В текущее межсезонье прибыл в расположение «Актобе», с которым начал готовиться к новому сезону. Болельщики обрадовались, так как футболист неплохой и мог бы помочь команде. Однако после того, как «Актобе» озвучил свои финансовые возможности, Джолчиев покинул расположение клуба, взяв время на раздумье.
Тем временем возобновились разговоры о переходе полузащитника сборной Казахстана в «Ордабасы», куда его раньше звал Бахтияр Байсеитов. По некоторым источникам, в Шымкенте готовы предоставить хорошие финансовые условия, от которых футболист навряд ли откажется.
Подобный поворот событий вполне вероятен. Ведь «Ордабасы» не имеет затруднений с финансированием. Более того, в этом году оно еще будет увеличено, поскольку руководство перед командой ставит задачу успешного выступления в чемпионате, это, как минимум, «бронза», и, конечно же, преодоления отборочного сита в Лиге Европы.
Другое дело, что шымкентские любители футбола настороженно восприняли новость о возможном появлении в их команде футболиста, не отличавшегося никогда преданностью к
Со спортивной точки зрения, Джолчиев стал бы хорошим пополнением для «Ордабасы». Все же футболист неординарный и работоспособный. К тому же в составе южан очень много возрастных исполнителей, а Бауржану только 26. Но никто сейчас не скажет, каким прочным получится его союз с тем же «Ордабасы». В свое время на характере футболиста обожглись «Тобол» и «Астана», уж точно не сожалевших о расставании с ним. Не хотелось бы, чтобы подобное разочарование испытали южане, если всерьез вознамерились его пригласить. Но скоро все прояснится, ведь на заключительный сбор «Ордабасы» в Турции прибыл президент клуба Бахтияр Байсеитов. И именно для заключения контрактов с футболистами.
Напомним, что на данный момент из новых футболистов в «Ордабасы» перешли Танат Нусербаев и Преслав Йорданов. Также вернулся Азат Нургалиев, проведший полсезона в аренде в «Астане».
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