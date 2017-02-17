Апелляция Суареса отклонена, игрок пропустит финал Кубка Испании

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Апелляционный комитет Федерации футбола страны отклонил его апелляцию на вторую желтую карточку в ответном матче ½ финала Кубка против «Атлетико» (1:1). После удаления Суарес отказался уходить в раздевалку и продолжил следить за игрой из подтрибунного тоннеля, что запрещено регламентом. Он оштрафован на 600 евро и еще 350 евро выплатит «Барса».

В финале Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Алавесом». Поединок состоится 27 мая в Мадриде.