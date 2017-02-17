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17 февраля 2017, 11:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Апелляция Суареса отклонена, игрок пропустит финал Кубка Испании

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не примет участия в финале Кубка Испании против «Алавеса», сообщает Marca.

Нападающий Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Суарес</span> не примет участия в финале Кубка Испании против <span class=error>Алавеса</span>. Увеличить
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Апелляционный комитет Федерации футбола страны отклонил его апелляцию на вторую желтую карточку в ответном матче ½ финала Кубка против «Атлетико» (1:1). После удаления Суарес отказался уходить в раздевалку и продолжил следить за игрой из подтрибунного тоннеля, что запрещено регламентом. Он оштрафован на 600 евро и еще 350 евро выплатит «Барса».

В финале Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Алавесом». Поединок состоится 27 мая в Мадриде.

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