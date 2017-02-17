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17 февраля 2017, 11:04 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Президент «Реала» Перес планирует покинуть футбольный клуб

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент испанского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес планирует покинуть свой пост. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

По данным газеты Mundo Deportivo <span class=error>Перес</span> устал от чрезмерного внимания к своей персоне. Увеличить
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Издание отмечает, что 69-летний функционер устал от чрезмерного внимания к своей персоне и рассчитывает посвятить освободившееся время своей семье. Газета не сообщает, когда Перес объявит об уходе из клуба, а также о том, кто заменит его на данном посту.

Ранее сообщалось, что известный испанский теннисист Рафаэль Надаль хотел бы стать президентом «Реала», за который он болеет.

Перес является президентом «Реала» с 2000 года, за это время клуб пять раз стал чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок и четырежды — Суперкубок страны, а также три раза становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне «Реал» лидирует в чемпионате Испании, в Лиге чемпионов мадридская команда в первом матче 1/8 финала обыграла на своем поле итальянский «Наполи» со счетом 3:1.

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