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17 февраля 2017, 10:52 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Игрок «Блэкберна» оштрафован за избиение двойника Элвиса Пресли

Суд признал нападающего «Блэкберна» Энтони Стоукса виновным в избиении бывшего охранника парковки Энтони Брэдли, сообщает BBC.

Инцидент произошел в ночном клубе Дублина 8 июня 2013 года. Стоукс вынужден будет выплатить 230 тысяч евро. 150 тысяч выплачены за ущерб, 50 тысяч — за отягчающие обстоятельства и еще 30 тысяч — на медицинские расходы. Ранее он уже согласился заплатить 30 тысяч евро на лечение.

По словам самого Брэдли, одним из занятий которого является изображение поп-певца Элвиса Пресли, Стоукс так и не извинился, хотя его адвокаты все же принесли извинения.
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