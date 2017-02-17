Игрок «Блэкберна» оштрафован за избиение двойника Элвиса Пресли
Суд признал нападающего «Блэкберна» Энтони Стоукса виновным в избиении бывшего охранника парковки Энтони Брэдли, сообщает BBC.
Инцидент произошел в ночном клубе Дублина 8 июня 2013 года. Стоукс вынужден будет выплатить 230 тысяч евро. 150 тысяч выплачены за ущерб, 50 тысяч — за отягчающие обстоятельства и еще 30 тысяч — на медицинские расходы. Ранее он уже согласился заплатить 30 тысяч евро на лечение.
По словам самого Брэдли, одним из занятий которого является изображение
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter