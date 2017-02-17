Игрок «Блэкберна» оштрафован за избиение двойника Элвиса Пресли

Инцидент произошел в ночном клубе Дублина 8 июня 2013 года. Стоукс вынужден будет выплатить 230 тысяч евро. 150 тысяч выплачены за ущерб, 50 тысяч — за отягчающие обстоятельства и еще 30 тысяч — на медицинские расходы. Ранее он уже согласился заплатить 30 тысяч евро на лечение.

По словам самого Брэдли, одним из занятий которого является изображение поп-певца Элвиса Пресли, Стоукс так и не извинился, хотя его адвокаты все же принесли извинения.