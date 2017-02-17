Клубы Чемпионшипа договорились об использовании системы фиксации голов

Об этом сообщает ВВС. Нововведение вступит в силу в сезоне-2017/18.



Решение было принято накануне и будет представлено на ежегодном общем собрании Чемпионшипа, которое состоится в июне.



Система уведомляет арбитра, если мяч пересёк линию ворот, с помощью вибрации и оптического сигнала, которые посылаются на часы официальных лиц в течение одной секунды. В настоящий момент данная система используется в АПЛ, Серии А, Лиге 1, Лиге чемпионов, на чемпионате мира и чемпионате Европы.