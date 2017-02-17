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17 февраля 2017, 9:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клубы Чемпионшипа договорились об использовании системы фиксации голов

Руководители клубов Чемпионшипа договорились об использовании системы автоматического определения голов.

Об этом сообщает ВВС. Нововведение вступит в силу в сезоне-2017/18.

Решение было принято накануне и будет представлено на ежегодном общем собрании Чемпионшипа, которое состоится в июне.

Система уведомляет арбитра, если мяч пересёк линию ворот, с помощью вибрации и оптического сигнала, которые посылаются на часы официальных лиц в течение одной секунды. В настоящий момент данная система используется в АПЛ, Серии А, Лиге 1, Лиге чемпионов, на чемпионате мира и чемпионате Европы.
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