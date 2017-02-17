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17 февраля 2017, 9:27 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» может выкупить Мамуте за 1 миллион евро

Бразильский UOL Esporte раскрыл некоторые подробности арендного соглашения о переходе своего земляка Иури Мамуте в «Актобе», сообщает Sports.kz.

Бразильский UOL Esporte раскрыл некоторые подробности арендного соглашения о переходе своего земляка <span class=error>Иури</span> <span class=error>Мамуте</span> в <span class=error>Актобе</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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По данным наших коллег из Бразилии, соглашение игрока, которого «Гремио» отдает в аренду уже в четвертый раз, с казахстанским клубом включает в себя возможность выкупа прав на футболиста, у которого контракт с бразильским клубом до 2020 года, за 1 миллион евро (3,2 миллиона бразильских реалов на данный момент), а также опцию по продлению данного арендного договора.

Как пишет это СМИ, Иури Мамуте не входит в планы Ренато Гаучо, главного тренера «Гремио».

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