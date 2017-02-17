«Актобе» может выкупить Мамуте за 1 миллион евро
Бразильский UOL Esporte раскрыл некоторые подробности арендного соглашения о переходе своего земляка Иури Мамуте в «Актобе», сообщает Sports.kz.
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По данным наших коллег из Бразилии, соглашение игрока, которого «Гремио» отдает в аренду уже в четвертый раз, с казахстанским клубом включает в себя возможность выкупа прав на футболиста, у которого контракт с бразильским клубом до 2020 года, за 1 миллион евро (3,2 миллиона бразильских реалов на данный момент), а также опцию по продлению данного арендного договора.
Как пишет это СМИ, Иури Мамуте не входит в планы Ренато Гаучо, главного тренера «Гремио».
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