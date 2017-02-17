У. Дембеле рассказал, почему отклонил предложения «Баварии», «Барселоны» и «МЮ»

Причиной стало желание иметь как можно большую игровую практику.



«Да, я предпочёл “Боруссию” исходя из соображений игровой практики. Я провёл переговоры с представителями клуба, и мне очень понравилось то, что я услышал. Они, в частности, сказали, что я в любом случае буду выходить на поле, если буду играть на должном уровне. Могу сказать, что счастлив в “Боруссии” и ни в коем случае не раскаиваюсь в своём выборе», — цитирует Дембеле интернет-портал Goal.



По итогам 20 туров чемпионата Германии Дембеле, ранее защищавший цвета «Ренна», сыграл в 19 матчах, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. Стал автором 4 голов и 8 голевых передач.