Болельщики «Барселоны» предпочитают Луису Энрике Сампаоли или Вальверде
Испанская газета Marca провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, поддерживают ли они уход Луиса Энрике с поста главного тренера «Барселоны».
При положительном ответе респонденты должны были ответить и на вопрос, кого бы они хотели видеть во главе команды.
По итогам опроса, в котором приняли участие более 40 000 человек, выяснилось, что большинство любителей футбола поддерживает расставание с Луисом Энрике. 37% опрошенных хотели бы видеть наставником
Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» недовольны некоторыми решениями Луиса Энрике и уверены, что он покинет клуб. Руководство клуба планирует в ближайшие дни рассмотреть вопрос о возможности назначения нового главного тренера. Срок действующего контракта Луиса Энрике с клубом истекает летом 2017 года.
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