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17 февраля 2017, 8:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщики «Барселоны» предпочитают Луису Энрике Сампаоли или Вальверде

Испанская газета Marca провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, поддерживают ли они уход Луиса Энрике с поста главного тренера «Барселоны».

При положительном ответе респонденты должны были ответить и на вопрос, кого бы они хотели видеть во главе команды.

По итогам опроса, в котором приняли участие более 40 000 человек, выяснилось, что большинство любителей футбола поддерживает расставание с Луисом Энрике. 37% опрошенных хотели бы видеть наставником сине-гранатовых рулевого «Севильи» Хорхе Сампаоли. Ещё 15% отдают предпочтение главному тренеру «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде. И лишь 9% за то, чтобы Луис Энрике продолжил свою работу.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» недовольны некоторыми решениями Луиса Энрике и уверены, что он покинет клуб. Руководство клуба планирует в ближайшие дни рассмотреть вопрос о возможности назначения нового главного тренера. Срок действующего контракта Луиса Энрике с клубом истекает летом 2017 года.

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