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17 февраля 2017, 8:45 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» отправился на третий сбор

Сегодня утром павлодарский «Иртыш» вылетел на третий учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 2 марта.

Сегодня утром павлодарский Иртыш вылетел на третий <nobr>учебно-тренировочный</nobr> сбор в Турцию который продлится до 2 марта. Увеличить
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В составе «пентакампеонов» на УТС отправляются: вратари Давид Лория, Никита Калмыков, Серикбол Капанов; полевые игроки Руслан Есимов, Илья Воротников, Владислав Чернышов, Александр Кислицын, Валерий Леньков, Данил Кузнецов, Илья Калинин, Аманбол Алиев, Аслан Дарабаев, Павел Шабалин, Пиралы Алиев, Мадьяр Рамазанов, Рикардо Антонио, Артем Попов, Казбек Гетериев, Карлуш Фонсека, Нурбол Жумаскалиев, Джа Джедже, Серж Бандо и Арман Смаилов.

Во время сбора к команде присоединятся и другие потенциальные новички.

Третий УТС пройдет на южном берегу Турции в городе Белек.

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