Полузащитник сборной Болгарии может перейти в «Иртыш»

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По данным издания, в услугах своего соотечественника Костадинова заинтересован главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров.

Контракт Костадинова с «Левски» рассчитан до июня, но павлодарский клуб хочет заполучить его уже сейчас. Ранее хавбек отказался продлевать соглашение со своей нынешней комнадой.

«Очевидно, что Костадинов ждет вариантов от других клубов. Его потеря станет сильным ударом по амбициям “Левски”, в котором он стал ключевой фигурой», — пишет «Стандарт».

26-летний Костадинов забил четыре гола в 11 матчах за «Левски» в первой половине чемпионата Болгарии. Ранее в своей карьере он играл только на родине, где защищал цвета «Нафтекса», «Черноморца» (Поморье), «Лудогорца» и «Берое».

Осенью Костадинов дебютировал в составе сборной Болгарии. В матче квалификации ЧМ-2018 против Франции (1:4) он отыграл все 90 минут, а в следующей игре со Швецией (0:1) вышел в стартовом составе, но был заменен в начале второго тайма. Также в своей карьере хавбек играл за молодежную сборную.