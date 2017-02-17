Флоренци во второй раз за сезон порвал крестообразные связки колена

14 февраля итальянец травмировался на тренировке, а обследование вновь выявило у него разрыв связок левого колена, требующий операции. На восстановление игроку потребуется от шести до восьми месяцев, сообщает Football Italia.



В текущем сезоне он успел провести лишь девять матчей в Серии А, отдав четыре результативные передачи.