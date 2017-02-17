Флоренци во второй раз за сезон порвал крестообразные связки колена
Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци, едва успев восстановиться после полученного в октябре разрыва крестообразных связок колена, вернулся в лазарет с рецидивом.
14 февраля итальянец травмировался на тренировке, а обследование вновь выявило у него разрыв связок левого колена, требующий операции. На восстановление игроку потребуется от шести до восьми месяцев, сообщает Football Italia.
В текущем сезоне он успел провести лишь девять матчей в Серии А, отдав четыре результативные передачи.
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