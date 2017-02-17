Футболист «Ромы» Флоренци во второй раз за сезон порвал крестообразные связки колена

Флоренци первый раз повредил колено в октябре в матче чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:1). На прошлой неделе 25-летний игрок сборной Италии приступил к тренировкам, а 14 февраля получил еще одну травму. По информации источника, Флоренци вновь повредил связки левого колена, в связи с чем в ближайшее время будет прооперирован и может пропустить около шести-восьми месяцев.

Флоренци, являющийся воспитанником «Ромы », дебютировал в основном составе «волков» в 2011 году и с тех пор провел 152 матча в чемпионате Италии, забив 21 мяч. Также в активе полузащитника 24 игры и два гола за сборную Италии.