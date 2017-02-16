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16 февраля 2017, 22:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Земан возглавил «Пескару»

«Пескара» официально объявила, что новым главным тренером команды станет Зденек Земан. Презентация специалиста состоится в пятницу, 17 февраля.

69-летний чешский специалист сменит на посту наставника «дельфинов» Массимо Оддо, отставка которого была принята несколько дней назад. Зденек уже работал в «Пескаре» с 2011 по 2012 год. Позже он тренировал «Рому», «Кальяри» и «Лугано».

После 24 туров Серии А «Пескара» занимает 20-е место, находясь в 13 очках от спасительной 17-й строчки. Единственные три очка в этом сезоне командой были добыты во втором туре в результате присуждённой технической победы в матче с «Сассуоло».

Пескара
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