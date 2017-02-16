Билич: Хочу, чтобы в «Вест Хэме» играли Месси и Модрич

«Хотел бы видеть в рядах “Вест Хэма” Месси. Но есть один игрок, которого я бы, возможно, приобрёл до Лионеля, — это Модрич. В том числе потому, что Лука — хорват», — приводит слова Билича пресс-служба «Вест Хэма».



В текущем сезоне Примеры Месси провёл 19 матчей, отметившись 17 голами и 5 результативными передачами, а в активе Модрича 1 забитый мяч и 2 голевые передачи в 12 играх.