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16 февраля 2017, 21:54 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Английский арбитр Клаттенбург будет работать в Саудовской Аравии

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Известный английский арбитр Марк Клаттенбург не будет обслуживать матчи английской футбольной премьер-лиги в связи с переездом на работу в Саудовскую Аравию, сообщает АП.

Ассоциация арбитров Англии подтвердила уход Клаттенбурга, не уточнив должность, на которой Клаттенбург будет работать в Саудовской Аравии. Возможно, он займет пост бывшего английского арбитра Ховарда Уэбба, который был директором судейского корпуса в Федерации футбола Саудовской Аравии, но на прошлой неделе перебрался в североамериканскую MLS.

Клаттенбург в 2016 году судил финал чемпионата Европы, Лиги чемпионов и Кубка Англии.
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