Английский арбитр Клаттенбург будет работать в Саудовской Аравии

Ассоциация арбитров Англии подтвердила уход Клаттенбурга, не уточнив должность, на которой Клаттенбург будет работать в Саудовской Аравии. Возможно, он займет пост бывшего английского арбитра Ховарда Уэбба, который был директором судейского корпуса в Федерации футбола Саудовской Аравии, но на прошлой неделе перебрался в североамериканскую MLS.

Клаттенбург в 2016 году судил финал чемпионата Европы, Лиги чемпионов и Кубка Англии.