Защитник «Палмейраса» Мина в начале 2018 года присоединится к «Барселоне»

По данным издания, клубы договорились о переходе колумбийского игрока. Достигнута договорённость о том, что 22-летний Мина останется в «Палмейрасе» до декабря 2017 года, а затем присоединится к «Барселоне». Сумма трансфера составит € 9 млн, а контракт защитника с каталонцами будет рассчитан на пять лет.



Ранее футболист «Палмейраса» признался, что рад слышать об интересе к себе со стороны «Барселоны».