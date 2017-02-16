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16 февраля 2017, 21:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Палмейраса» Мина в начале 2018 года присоединится к «Барселоне»

Защитник «Палмейраса» Ерри Мина в январе 2018 года станет игроком «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, клубы договорились о переходе колумбийского игрока. Достигнута договорённость о том, что 22-летний Мина останется в «Палмейрасе» до декабря 2017 года, а затем присоединится к «Барселоне». Сумма трансфера составит € 9 млн, а контракт защитника с каталонцами будет рассчитан на пять лет.

Ранее футболист «Палмейраса» признался, что рад слышать об интересе к себе со стороны «Барселоны».

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