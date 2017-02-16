Михайленко: Зозуля — лидер, который сейчас просто необходим «Днепру»
Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко заявил, что был бы рад видеть в своей команде нападающего «Бетиса» Романа Зозулю.
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«Любой тренер будет рад видеть в своей команде игрока такого калибра, как Роман Зозуля. Другой немаловажный момент — Роман прекрасный человек и лидер, который сейчас просто необходим “Днепру”. У нас в команде сейчас доминирует молодёжь. Руслан Ротань и Сергей Кравченко — это слишком мало для того, чтобы чувствовать
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