Этой зимой «Райо Вальекано» отказался от аренды украинского форварда из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. ФИФА дала Зозуле разрешение вернуться в «Днепр», но клубу из Днепропетровска запрещено регистрировать новых игроков из-за финансовых долгов перед бывшими сотрудниками и тренерами.



«Любой тренер будет рад видеть в своей команде игрока такого калибра, как Роман Зозуля. Другой немаловажный момент — Роман прекрасный человек и лидер, который сейчас просто необходим “Днепру”. У нас в команде сейчас доминирует молодёжь. Руслан Ротань и Сергей Кравченко — это слишком мало для того, чтобы чувствовать какую-то уверенность, поэтому нашим молодым ребятам нужен лидер и в атаке. Она у нас полностью состоит из молодых ребят, поэтому нам нужен опытный игрок. Если всё то, о чём говорят, правда и всё получится, мы будем просто счастливы», — приводит слова Михайленко Footboom со ссылкой на телеканал «Футбол 1».