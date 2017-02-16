Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28802957/
16 февраля 2017, 21:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Михайленко: Зозуля — лидер, который сейчас просто необходим «Днепру»

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко заявил, что был бы рад видеть в своей команде нападающего «Бетиса» Романа Зозулю.

Главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко заявил что был бы рад видеть в своей команде нападающего <span class=error>Бетиса</span> Романа Зозулю. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Этой зимой «Райо Вальекано» отказался от аренды украинского форварда из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. ФИФА дала Зозуле разрешение вернуться в «Днепр», но клубу из Днепропетровска запрещено регистрировать новых игроков из-за финансовых долгов перед бывшими сотрудниками и тренерами.

«Любой тренер будет рад видеть в своей команде игрока такого калибра, как Роман Зозуля. Другой немаловажный момент — Роман прекрасный человек и лидер, который сейчас просто необходим “Днепру”. У нас в команде сейчас доминирует молодёжь. Руслан Ротань и Сергей Кравченко — это слишком мало для того, чтобы чувствовать какую-то уверенность, поэтому нашим молодым ребятам нужен лидер и в атаке. Она у нас полностью состоит из молодых ребят, поэтому нам нужен опытный игрок. Если всё то, о чём говорят, правда и всё получится, мы будем просто счастливы», — приводит слова Михайленко Footboom со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

Днепр
Новости Матчи Состав Статистика
Бетис
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России