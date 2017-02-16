«Ильичёвец» летом будет переименован в «Мариуполь»

Процесс переименования мариупольского клуба пройдёт в рамках декоммунизации на Украине. Это первый случай в истории украинского футбола, когда название клуба меняется из-за процессов декоммунизации.



Первую часть сезона «Ильичёвец» закончил на первом месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 48 очков после 20 туров.