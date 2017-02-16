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16 февраля 2017, 21:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ильичёвец» летом будет переименован в «Мариуполь»

«Ильичёвец», который выступает в Первой лиге Украины, летом сменит название. Команда будет называться «Мариуполь», сообщает Sport Arena со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

Процесс переименования мариупольского клуба пройдёт в рамках декоммунизации на Украине. Это первый случай в истории украинского футбола, когда название клуба меняется из-за процессов декоммунизации.

Первую часть сезона «Ильичёвец» закончил на первом месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 48 очков после 20 туров.

Ильичевец
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