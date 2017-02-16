«Динамо» выиграло у датского «Хобро» в товарищеском матче на сборах в Марбелье
В Марбелье завершился очередной контрольный матч «Динамо» в зимнее межсезонье, в котором киевляне противостояли датскому «Хобро» и выиграли со счетом 2:1, сообщает официальный сайт ФК «Динамо».
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Видимо, что-то случилось...
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Поединок начался довольно живо. Уже на 4-й минуте Мораес получил по ногам от соперника в пределах штрафной, и судья назначил пенальти. Но самому пострадавшему не удалось переиграть вратаря, который отбил мяч в углу.
В дальнейшем первый тайм не был богатым на голевые или хотя бы опасные моменты. Игра проходила в спокойном темпе без особых обострений. Можно вспомнить разве что удар Мораеса в руки вратарю и Гладкого
Во второй половине встречи рисунок игры несколько изменился, опасные моменты стали возникать несколько чаще, причем, в исполнении наших футболистов. Головой пробивал Бурда, в внешнюю сторону стойки попал Громов, Ореховский слета пробил мимо ворот. Еще одну попытку в свой актив записал Бєсєдін, но получилось очень неточно. Датчане же отмечались редкими контрвыпадами, которые останавливались еще на подступах к штрафной киевлян. Мячом динамовцы вололоділи заметно больше, но, несмотря на все усилия, воплотить это преимущество в забитые мячи, как и раньше, не удавалось.
Хотя в середине второй половины встречи игра несколько оживилась, но футболисты «Хобро» действовали достаточно компактно и плотно, сконцентрировавшись на надежных действиях в обороне. И однажды датчане все же создали угрозу усилиями Йенсена, но Бущан был на месте.
Зато киевляне, наконец реализовали свое преимущество, воспользовавшись стандартным положением: Цыганков выполнил подачу от угловой отметки, а Федорчук головой переправил мяч в ворота, замкнув дальнюю штангу. Сразу же момент увеличить счет был у самого Цыганкова, но перехитрить вратаря ему не удалось. Но это удалось Бєсєдіну, который с близкого расстояния переправил мяч в ворота после прострела слева Кадара вдоль линии ворот, и установил окончательный счет.
Следующий поединок «Динамо» проведет в пятницу, 17 февраля, против команды «Стремсгодсет» (Норвегия). Начало в 17.00.
«Динамо» (Киев, Украина) — «Хобро» (Дания) — 2:1 (0:0).
«Динамо»: Коваль (Бущан, 46), Хачериди, Бурда, Очигава, Кадар, Рыбалка, Громов, Корзун (Ореховский, 46), Цыганков, Мораес (Беседин, 62), Гладкий (Федорчук, 46).
Голы: Федорчук (81), Беседин (88) — Шафер (90+1).
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