«Динамо» выиграло у датского «Хобро» в товарищеском матче на сборах в Марбелье

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Поединок начался довольно живо. Уже на 4-й минуте Мораес получил по ногам от соперника в пределах штрафной, и судья назначил пенальти. Но самому пострадавшему не удалось переиграть вратаря, который отбил мяч в углу.

В дальнейшем первый тайм не был богатым на голевые или хотя бы опасные моменты. Игра проходила в спокойном темпе без особых обострений. Можно вспомнить разве что удар Мораеса в руки вратарю и Гладкого из-за пределов штрафной рядом со стойкой. Игроки же «Хобро» смогли лишь сделать несколько обостряющих прострелов флангов. На этом первый тайм завершился.

Во второй половине встречи рисунок игры несколько изменился, опасные моменты стали возникать несколько чаще, причем, в исполнении наших футболистов. Головой пробивал Бурда, в внешнюю сторону стойки попал Громов, Ореховский слета пробил мимо ворот. Еще одну попытку в свой актив записал Бєсєдін, но получилось очень неточно. Датчане же отмечались редкими контрвыпадами, которые останавливались еще на подступах к штрафной киевлян. Мячом динамовцы вололоділи заметно больше, но, несмотря на все усилия, воплотить это преимущество в забитые мячи, как и раньше, не удавалось.

Хотя в середине второй половины встречи игра несколько оживилась, но футболисты «Хобро» действовали достаточно компактно и плотно, сконцентрировавшись на надежных действиях в обороне. И однажды датчане все же создали угрозу усилиями Йенсена, но Бущан был на месте.

Зато киевляне, наконец реализовали свое преимущество, воспользовавшись стандартным положением: Цыганков выполнил подачу от угловой отметки, а Федорчук головой переправил мяч в ворота, замкнув дальнюю штангу. Сразу же момент увеличить счет был у самого Цыганкова, но перехитрить вратаря ему не удалось. Но это удалось Бєсєдіну, который с близкого расстояния переправил мяч в ворота после прострела слева Кадара вдоль линии ворот, и установил окончательный счет.

Следующий поединок «Динамо» проведет в пятницу, 17 февраля, против команды «Стремсгодсет» (Норвегия). Начало в 17.00.

«Динамо» (Киев, Украина) — «Хобро» (Дания) — 2:1 (0:0).

«Динамо»: Коваль (Бущан, 46), Хачериди, Бурда, Очигава, Кадар, Рыбалка, Громов, Корзун (Ореховский, 46), Цыганков, Мораес (Беседин, 62), Гладкий (Федорчук, 46).

Голы: Федорчук (81), Беседин (88) — Шафер (90+1).