«Тобол» сыграл вничью с клубом российской премьер-лиги

Игра проходила сегодня, 16 февраля, в Белеке и завершилась со счетом 0:0. Отметим, что «Оренбург» после 17 туров чемпионата России занимает 14-е место из 16 команд.

Ранее на вторых сборах в Турции «Тобол» проиграл македонскому «Силексу» (1:2), сыграл вничью с болгарским «Нефтохимиком» и победил московское «Динамо» (2:0) и болгарский клуб «Верея» (1:0).

В следующих матчах «Тобол» 19 февраля встретится с украинским «Ильичевцем», а спустя неделю сыграет с белорусским БАТЭ.