«Тобол» сыграл вничью с клубом российской премьер-лиги
Футболисты «Тобола» сыграли вничью с российским «Оренбургом» на сборах в Турции, сообщает
пресс-служба клуба.
Игра проходила сегодня, 16 февраля, в Белеке и завершилась со счетом 0:0. Отметим, что «Оренбург» после 17 туров чемпионата России занимает 14-е место из 16 команд.
Ранее на вторых сборах в Турции «Тобол» проиграл македонскому «Силексу» (1:2), сыграл вничью с болгарским «Нефтохимиком» и победил московское «Динамо» (2:0) и болгарский клуб «Верея» (1:0).
В следующих матчах «Тобол» 19 февраля встретится с украинским «Ильичевцем», а спустя неделю сыграет с белорусским БАТЭ.
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