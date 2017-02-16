«Арсенал» ждет решение Венгера по новому контракту до лета
Решение о будущем главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера будет принято в конце сезона, сообщает ВВС. Несмотря на поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (1:5), руководство клуба ждет, что француз согласится поставить подпись под новым контрактом.
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Действующее соглашение между сторонами заканчивается летом этого года. Новый контракт был предложен Венгеру в начале сезона, однако француз взял время для принятия решения.
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