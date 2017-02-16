Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28802446/
16 февраля 2017, 20:36 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Арсенал» ждет решение Венгера по новому контракту до лета

Решение о будущем главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера будет принято в конце сезона, сообщает ВВС. Несмотря на поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (1:5), руководство клуба ждет, что француз согласится поставить подпись под новым контрактом.

Решение о будущем главного тренера Арсенала <span class=error>Арсена</span> <span class=error>Венгера</span> будет принято в конце сезона сообщает ВВС. Несмотря на поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от Баварии (1:5) руководство клуба ждет что француз согласится поставить подпись под новым контрактом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Действующее соглашение между сторонами заканчивается летом этого года. Новый контракт был предложен Венгеру в начале сезона, однако француз взял время для принятия решения.

Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 февраля

Вся правда о трагедии в Подольске

Новый скандал на ЧМ. Чехия против Губерниева

Россия забросила 42 шайбы за матч. Ждать ли такого на Олимпиаде