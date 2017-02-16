«Арсенал» ждет решение Венгера по новому контракту до лета

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Действующее соглашение между сторонами заканчивается летом этого года. Новый контракт был предложен Венгеру в начале сезона, однако француз взял время для принятия решения.