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16 февраля 2017, 20:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» оштрафован на £ 35 тыс. за нарушение антидопинговых правил

«Манчестер Сити» оштрафован футбольной ассоциацией Англии на £ 35 тыс. (€ 41 тыс.) за нарушение антидопинговых правил, сообщает интернет-портал BBC Sport.

Ранее организация обвинила «Манчестер Сити» в нарушении пункта об информировании о местонахождении футболистов команды и предоставила «горожанам» время, чтобы ответить на обвинения. В клубе согласились с обвинениями и заявили о готовности заплатить штраф.

Подопечные Хосепа Гвардиолы после 25 туров располагаются на второй строчке в таблице английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити
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