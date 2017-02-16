«Манчестер Сити» оштрафован на £ 35 тыс. за нарушение антидопинговых правил

Ранее организация обвинила «Манчестер Сити» в нарушении пункта об информировании о местонахождении футболистов команды и предоставила «горожанам» время, чтобы ответить на обвинения. В клубе согласились с обвинениями и заявили о готовности заплатить штраф.



Подопечные Хосепа Гвардиолы после 25 туров располагаются на второй строчке в таблице английской Премьер-лиги.