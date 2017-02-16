Российский бизнесмен намерен приобрести футбольный клуб «Левски»

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«В связи со сложной ситуацией в “Левски” я бы хотел предложить решение, прежде чем команда пойдет по стопам обанкротившихся ранее софийских ЦСКА и “Локомотива”, — сказал Косарев. — Хочу приобрести “Левски” и инвестировать в команду €10 млн собственных средств».

26-кратный чемпион Болгарии столкнулся с финансовыми трудностями и находится на грани банкротства. В данный момент софийский клуб занимает второе место в таблице чемпионата Болгарии.