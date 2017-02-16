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16 февраля 2017, 17:26 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Российский бизнесмен намерен приобрести футбольный клуб «Левски»

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Дмитрий Косарев сделал предложение о покупке болгарского футбольного клуба «Левски», чтобы спасти команду от банкротства. Слова Косарева приводит болгарский портал Gong.bg.

Он собирается инвестировать в клуб €10 млн. собственных средств. Увеличить
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«В связи со сложной ситуацией в “Левски” я бы хотел предложить решение, прежде чем команда пойдет по стопам обанкротившихся ранее софийских ЦСКА и “Локомотива”, — сказал Косарев. — Хочу приобрести “Левски” и инвестировать в команду €10 млн собственных средств».

26-кратный чемпион Болгарии столкнулся с финансовыми трудностями и находится на грани банкротства. В данный момент софийский клуб занимает второе место в таблице чемпионата Болгарии.

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