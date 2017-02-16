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16 февраля 2017, 16:01 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист Кураньи не планирует выступать за брестское «Динамо»

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, который провел некоторое время в расположении брестского «Динамо», не планирует переходить в белорусский клуб. Об этом футболист рассказал журналистам.

Немецкий нападающий заявил что скорее всего вернется в Германию. Увеличить
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34-летний немец провел несколько тренировок с белорусским клубом и товарищескую игру с загребским «Динамо» (0:1). Кураньи вошел в состав сборной Германии на турнир среди ветеранов Кубок легенд, который пройдет в Москве 18—19 февраля.

«Один мой друг представил меня руководству “Динамо” Брест, и я смог потренироваться с ними неделю. Мне все понравилось: руководство, команда, люди, но я не думаю, что вернусь туда после турнира “Кубок легенд”. Скорее всего, я поеду в Германию. Продолжить карьеру в России? Звучит привлекательно, буду думать после окончания турнира в Москве», — сказал Кураньи.

С 2010 по 2015 год Кураньи выступал за московское «Динамо». В составе команды нападающий провел 151 матч и забил 56 мячей. В сезоне-2015/16 форвард играл в немецком «Хоффенхайме» и не забил ни одного гола в 14 играх. За сборную Германии он провел 52 матча, забив 19 мячей. В данный момент игрок является свободным агентом.

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