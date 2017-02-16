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16 февраля 2017, 15:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Российский предприниматель хочет купить «Левски»

Российский бизнесмен Дмитрий Косарев хочет стать владельцем болгарского футбольного клуба «Левски» и спасти команду от банкротства.

Об этом сообщает Gong.bg. «Левски», который 26 раз становился чемпионом Болгарии, испытывает финансовые трудности и находится на грани банкротства.

«Как я понимаю, “Левски” находится в опасном положении. Поэтому я бы хотел предложить решение для “Левски”, прежде чем команда пойдёт по стопам софийских ЦСКА и “Локомотива”, которые проходили банкротство. Хочу приобрести “Левски” и инвестировать в команду € 10 млн из собственных средств», — сказал Косарев.

Несмотря на финансовые проблемы, «Левски» в чемпионате Болгарии занимает 2-е место, в семи очках от лидирующего «Лудогорца».

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