Российский предприниматель хочет купить «Левски»
Российский бизнесмен Дмитрий Косарев хочет стать владельцем болгарского футбольного клуба «Левски» и спасти команду от банкротства.
Об этом сообщает Gong.bg. «Левски», который 26 раз становился чемпионом Болгарии, испытывает финансовые трудности и находится на грани банкротства.
«Как я понимаю, “Левски” находится в опасном положении. Поэтому я бы хотел предложить решение для “Левски”, прежде чем команда пойдёт по стопам софийских ЦСКА и “Локомотива”, которые проходили банкротство. Хочу приобрести “Левски” и инвестировать в команду € 10 млн из собственных средств», — сказал Косарев.
Несмотря на финансовые проблемы, «Левски» в чемпионате Болгарии занимает 2-е место, в семи очках от лидирующего «Лудогорца».
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