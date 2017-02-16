Вместо "Спартака" - в Казахстан. Что нужно знать об очередном легионере "Актобе"

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21-летний Мамуте является воспитанником «Гремио». На родине он подавал большие надежды. За юношескую сборную Бразилии провел 12 матчей, забил три гола.

В свое время за ним следили скауты зарубежных клубов, в том числе московский «Спартак», который якобы в футболисте разглядел второго Квинси Промеса. При этом представители российской команды вели игрока с 14-ти лет, а также посетили один из его матчей в Бразилии. Трансферная стоимость бразильца оценивалась в 150 тысяч евро. Однако руководству «Гремио» удалось удержать своего перспективного футболиста, повысив ему зарплату. Позже позицию клуба попытался разъяснить агент форварда Жорже Мачадо. По его словам, Мамуте не планировал покидать родную команду, пока за нее отыграет хотя бы два полных сезона.

В итоге, он не провел ни одного полного сезона, хотя в системе «Гремио» находится с 2011-го года. Всего принял участие в 54-х играх, в которых забил семь мячей. Это с учетом матчей за молодежный состав.

Впоследствии в «Гремио» разочаровались в футболисте, так как он не смог в полной мере раскрыть свой потенциал. Справедливости ради стоит заметить, что в какой-то степени на его игре сказались травмы. Так, в 2015 году Мамуту провел всего 15 игр за «Гремио» в высшей лиге. Однако только в четырех из них выходил в стартовом составе. Тем не менее, забил три гола.

В следующем сезоне на правах аренды отправился в греческий «Панатинаикос». В основном выходил на замену на 10−15 минут, за отведенное время, естественно, было трудно что-либо существенное показать (0 голов). Да и в клубе быстро поняли, что нападающий вряд ли серьезно поможет в ближайшей перспективе. В конечном счете, Иури вернулся в Бразилию, где тщетно пытался закрепиться в клубе второго дивизиона «Наутико». За него также выходил на замену и, по большему счету, ничем не отметился в 11 проведенных встречах.

В «Гремио» на игрока, проведшего во всех турнирах 73 игр и забившего пять мячей, всерьез уже не рассчитывают, в то время как контракт с ним заключен до 2019 года. Соответственно, руководство клуба ничего не имело против его отъезда в «Актобе», в котором он продолжит выступать на правах аренды.

Итак, Иури Мамуте стал четвертым бразильским и пятым южноамериканским футболистом «Актобе» в зимнее трансферное окно. Ранее в стан «красно-белых» перебрались Витор Жуниор, Жуниньо, Кассиано, а также аргентинец Чако Торрес. Всего 13 новых игроков пришли в команду в текущее межсезонье.

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