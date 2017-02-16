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16 февраля 2017, 15:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Почеттино: «Барселона»? Я счастлив в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о том, что может сменить Луиса Энрике на тренерском мостике «Барселоны».

«Сейчас важно сосредоточиться на подготовке к матчу с “Гентом”. “Барселона”? Я не могу ничего сказать об этом. Я в “Тоттенхэме”. Я рад, что у меня ещё четыре года по контракту и я наслаждаюсь этим захватывающим проектом. Проект непростой, но я счастлив здесь», — цитирует Почеттино Goal.

Контракт 45-летнего специалиста с «Тоттенхэмом» действует до лета 2021 года.

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