Девушка Марадоны заявила полиции, что ей нечего сказать об инциденте в отеле Мадрида

По его информации, правоохранительные органы также допросили некоторых сотрудников гостиницы, где остановился экс-футболист со своей возлюбленной. Работники отеля заверили, что ничего не видели.

Инцидент, привлекший к себе много внимания, произошел в среду утром, когда 26-летняя Олива позвонила на стойку регистрации гостиницы и заявила, что 56-летний аргентинец напал на нее. Однако когда полицейские, вызванные сотрудниками гостиницы, поднялись в номер к паре, девушка заверила их, что речь шла лишь о «сильной ссоре». Полицейские пробыли в отеле пару часов, пытаясь разобраться, что же все-таки произошло, однако ни экс-футболист, ни его спутница не изъявили желания написать заявление.

Вслед за этим Марадона опроверг информацию о нападении и возможной агрессии в адрес Оливы, назвав возникшую вокруг него шумиху «шоу в СМИ».

В феврале текущего года аргентинец официально стал сотрудником Международной федерации футбола. Со своей девушкой он встречается уже четыре года. Пара ранее расставалась, однако потом снова сходилась, а также неоднократно приковывала к себе внимание СМИ. В 2014 году Марадона заявлял, что Олива украла у него деньги и драгоценности, но потом отказался от обвинений.