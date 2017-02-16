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16 февраля 2017, 15:13 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Девушка Марадоны заявила полиции, что ей нечего сказать об инциденте в отеле Мадрида

МАДРИД, 16 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Девушка бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны Росио Олива во время дачи показаний в четверг в полиции заявила, что ей «нечего сказать» по поводу инцидента в отеле Мадрида. Об этом сообщило агентство Европа Пресс.

По его информации, правоохранительные органы также допросили некоторых сотрудников гостиницы, где остановился экс-футболист со своей возлюбленной. Работники отеля заверили, что ничего не видели.

Инцидент, привлекший к себе много внимания, произошел в среду утром, когда 26-летняя Олива позвонила на стойку регистрации гостиницы и заявила, что 56-летний аргентинец напал на нее. Однако когда полицейские, вызванные сотрудниками гостиницы, поднялись в номер к паре, девушка заверила их, что речь шла лишь о «сильной ссоре». Полицейские пробыли в отеле пару часов, пытаясь разобраться, что же все-таки произошло, однако ни экс-футболист, ни его спутница не изъявили желания написать заявление.

Вслед за этим Марадона опроверг информацию о нападении и возможной агрессии в адрес Оливы, назвав возникшую вокруг него шумиху «шоу в СМИ».

В феврале текущего года аргентинец официально стал сотрудником Международной федерации футбола. Со своей девушкой он встречается уже четыре года. Пара ранее расставалась, однако потом снова сходилась, а также неоднократно приковывала к себе внимание СМИ. В 2014 году Марадона заявлял, что Олива украла у него деньги и драгоценности, но потом отказался от обвинений.
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