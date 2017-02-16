Агент Ибрагимовича: Златан позвонил мне и сказал, что хочет завершить карьеру в «Наполи»
Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, заявил, что его клиент планирует вернуться в Серию А.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Однажды, Златан позвонил мне и сказал, что хочет закончить карьеру в “Наполи”. Почему? Потому что менталитет этого города ему близок. Но на данный момент никаких контактов не было», — сказал Райола, слова которого приводит Goal.
Напомним, 35-летний нападающий перешел в «Юнайтед» минувшим летом. Ранее сообщалось, что главный тренер английского клуба Жозе Моуринью доволен его выступлением и хочет, чтобы «МЮ» продлил с ним контракт.
Отметим, что ранее Ибрагимович выступал в чемпионате Италии, защищая цвета «Ювентуса», «Интера» и «Милана».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter