Агент Ибрагимовича: Златан позвонил мне и сказал, что хочет завершить карьеру в «Наполи»

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«Однажды, Златан позвонил мне и сказал, что хочет закончить карьеру в “Наполи”. Почему? Потому что менталитет этого города ему близок. Но на данный момент никаких контактов не было», — сказал Райола, слова которого приводит Goal.

Напомним, 35-летний нападающий перешел в «Юнайтед» минувшим летом. Ранее сообщалось, что главный тренер английского клуба Жозе Моуринью доволен его выступлением и хочет, чтобы «МЮ» продлил с ним контракт.

Отметим, что ранее Ибрагимович выступал в чемпионате Италии, защищая цвета «Ювентуса», «Интера» и «Милана».